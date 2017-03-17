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花旗響應電子支付 打造全新客戶體驗

2017-03-17

〔記者李靚慧／台北報導〕花旗銀行昨日宣布，即日起花旗信用卡全卡別陸續開通悠遊卡功能，且每一筆加值都提供紅利回饋，花旗銀行指出，該行將於下月推出全球統一的點數兌換平台「Citi ThankYou Rewards」，悠遊卡搭北捷、高鐵、加油累積的點數都可兌換。

今年初甫上任的花旗集團台灣區總裁莫兆鴻，昨日藉著與悠遊卡公司合作的機會與台灣媒體會面。莫兆鴻致詞時指出，數位金融是花旗重要的發展策略，也是主管機關努力的方向，花旗銀行與悠遊卡的合作，正是響應政府推動電子支付政策的一環。他承諾，花旗未來還會推出更具突破性的服務。

莫兆鴻強調，台灣是花旗集團全球最重要的市場之一，非常重視對台灣的承諾，希望未來可以運用更多的花旗全球資源，協助台灣客戶發展業務、創造更多商機。

莫兆鴻任職於花旗，今年已邁入第23年，他在加拿大、中國、南韓及香港的全球金融市場擁有豐富經驗，在上述市場中，繳出一張張優異的成績單。

雖然今年初甫來台，但莫兆鴻對台灣並不陌生，他說，先前在中國工作時與台商有密切的互動，印象中的台灣非常友善、認真、熱情，許多創新的想法最後都能順利上市。

昨日花旗正式宣布全卡別全面開通悠遊卡功能，就是不同於其他發卡行的思維。花旗（台灣）銀行消費金融總事業群負責人李芸強調，該行是基於持卡人的需求，將信用卡附加悠遊卡支付功能，因此，原有的持卡人可以選擇在網路上申請「原卡換卡」或是「加辦新卡」。

李芸解釋，持卡人拿到具悠遊卡功能的花旗卡後，使用自動加值回饋無須登錄也沒有門檻，未來持卡在便利商店買早餐、搭捷運上下班、在美食街吃午飯、於量販超市採買生鮮家用品，週一到週日的每一筆花旗悠遊聯名卡自動加值交易，均視為一般刷卡消費，可獲得原卡別回饋機制的累積回饋。

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  • 花旗攜手悠遊卡，響應政府發展電子支付政策。 （記者李靚慧攝）

    花旗攜手悠遊卡，響應政府發展電子支付政策。 （記者李靚慧攝）

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