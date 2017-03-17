年金、長照險 擬再享列舉扣除額
2017-03-17
〔記者王孟倫／台北報導〕為了鼓勵投保商業型年金及長期照顧保險，金管會主委李瑞倉昨天在立法院表示，將積極向財政部爭取，民眾若購買「商業型」的年金與長照險，可額外再享有賦稅優惠，單獨提供個人所得稅之列舉扣除額度2萬4000元，藉此增加投保誘因。
根據保險發展中心推算，年金險與長照險若採單獨額外給予列舉扣除額計算，將影響稅收約6.43億元。換言之，這項政策還需要財政部點頭支持。
李瑞倉指出，高齡化是我國目前的嚴峻課題，將面臨醫療、老人安養、高齡者財務規劃等層面之挑戰；由於政府資源有限，金管會將導引金融業資金進入高齡化需求產業及開發金融商品，除可補足政府資源外，並可開啟金融業新市場商機。
金管會保險局表示，目前民眾每人保費的列舉扣除額為2萬4000元，這部分是所有保險費用一起計算，而金管會將爭取「商業型」年金及長照險，可額外單獨給扣除額度，金管會希望同樣為2萬4000元。
舉例來說，若民眾原本購買保險金額已經超過2萬4000元的列舉扣除額門檻，若再購買商業型年金或長照險，可額外獨立計算，而不用合併計算扣除額。
李瑞倉表示，長照險部分，金管會與財政部曾在2012、2013年時，達成可分開計算、額外提供列舉扣除額之共識，不知道財政部4、5月稅改方案有沒有列入，但他認為「這個共識，應該要維持」。
年金險部分，李瑞倉強調，金管會與財政部過去尚未達成共識，金管會未來將會繼續爭取。
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