329檔期史上最冷 推案比去年少500億
2017-03-17
〔記者徐義平／台北報導〕根據《住展》雜誌統計，北台灣今年329檔期推案量預估約1648億元，相較去年少掉近500億元，年減幅約22.6%，創2012年以來新低。業者分析，因去年329檔期爆量基期較高，加上目前建商把重點放在去化餘屋，才會讓今年329檔期推案量較去年同期萎縮。
較去年萎縮22.6%
根據《住展》雜誌統計，今年北台灣329檔期以新北市推案金額最大，約843億元，其次是台北市約431億元，桃園市則是推案第3大區域，約181億元，新竹市也有131億元，宜蘭、基隆各約37.4億、21.6億元。
《住展》雜誌企研室經理何世昌指出，大台北推案分布相當集中，台北市聚集在松山、內湖等2個行政區，新北市則匯集在板橋、新店、新莊與中和等4個行政區，桃園則集中在桃園區。推案量超過百億元的行政區則有5個，分別是松山、板橋、新莊、新店以及中和。
新豪宅與市場做出區隔
何世昌進一步表示，雖然今年329檔推案量不大，但大台北豪宅案持續釋出，例如微風廣場停車場都更案「潤泰敦峰」、敦北都更案「華固名鑄」、陽明山「草山清境」及中和「久泰皇品」。
或許是「華固名鑄」出師告捷激勵，也或許是土地成本取得較高，豪宅案大都開出天價，顯示新豪宅案想以特殊產品做出市場區隔，並不想跟進目前主流的讓利風。
遠雄全台5案 最多產
去年房市3大檔期內，上市櫃建商推案零星，但今年狀況卻截然不同，包括國建、華固、潤泰、遠雄、新潤等上市公司都加大推案力道。若以建案數量計，遠雄在北台灣推出3個建案、全台推出5個建案最多，其次是新潤2個；若以案量計，北台灣為潤泰居冠，推案150億元。
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