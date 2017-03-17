當沖交易稅 擬降至千分之一

2017-03-17

〔記者王孟倫／台北報導〕立院財委會預計下週四審查調降「當沖交易稅」，行政院草案版本將稅率從千分之3降至千分之1.5，而立委羅明才昨天透露，他已完成修法連署，要加碼擴大降幅至千分之1；對此，金管會表示，將尊重立法院審查。

為提高台股成交量，行政院在今年1月初拍板定案由金管會提出的當沖降稅修法案，將稅率減半至千分之1.5，並先試行1年，若明顯有助交易量能，將再延長。

李瑞倉估成交量將回升

擔任財委會召委的立委羅明才表示，台股3月成交量明顯低於2月，量能恐再度萎縮；金管會主委李瑞倉表示，因本月有美國升息議題，市場普遍出現觀望心態而不願進場，如今升息已確定，不確定因素消除後，成交量應可望回升。

不過，羅明才指出，下週財委會預計要審查當沖降稅的法案，他已連署提出修法新版本，讓稅率從千分之3降至千分之1，藉此強化提振股市量能之力道，不知金管會接受或支持？

李瑞倉回應，券商業者當然希望稅率可以降越多，但政府也必須有整體稅收考量，有關這部分，會尊重下週立委的審議。

羅明才追問，當沖降稅是李瑞倉上任主委後的振興台股「第一支箭」，接下來的「第二支箭」是什麼？李瑞倉說，他不喜歡用「射箭」這類口號，金管會將積極推動且落實各項政策，畢竟，很多地方還需要再努力。

羅明才再問，金管會是否考慮開放擴大中資買台股，做為振興台股「第二支箭」？

金管會證期局局長王詠心表示，依規定，中資（QDII法人）可以買台股的額度為5億美元，但都一直維持2億多美元，並沒有超過可用額度範圍。李瑞倉補充說明，「目前也不是處理這個議題的好時機」。