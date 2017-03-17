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漢微科內線交易案 張元賓300萬交保

2017-03-17

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦荷商艾司摩爾（ASML）購併股后漢微科涉內線交易案，繼日前兵分10路搜索，並約談有「外資圈第一美女」稱號的瑞士信貸台灣區總經理邱慧平等9人，本月13日再約談前商總理事長張平沼次子、富喬工業及愛地雅兩家上櫃公司董事長張元賓，張否認涉內線交易，並稱不認識邱慧平及其丈夫，但檢方對其說法存疑，訊後依涉犯證券交易法，諭令張300萬元交保並限制住居。

63年次的張元賓為美國華盛頓大學財務管理碩士，現為上櫃公司富喬工業（1815）及愛地雅（8933）的董事長；具藝術天分的張元賓，在美國唸完MBA後，一度想到法國學藝術，後因故作罷，96年返台接任富喬總經理一職，3年後再從父親手上正式接下富喬董事長，而後再接任自行車廠愛地雅董事長。

檢方調查，張元賓因日前人在海外，並未到案，直到張返國後，檢調才於本月13日約談他到案；據悉，張元賓應訊時否認涉及內線交易，表示在併購案之前，他分析研判值得投資，才向妻子蘇姵萱借帳戶購買漢微科股票，此外，他也不認識邱慧平及其夫婿許耀仁，但檢方仍懷疑其供詞，諭令張交保候傳。

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