新壽去年不動產鑑價 跌逾5%

2017-03-17

〔記者廖千瑩／台北報導〕新光金控昨法說時透露，已完成去年底不動產鑑價，目前看來，房地產的確有下跌，包括北市信義計畫區的不動產，尤其新壽信義計畫區房屋稅、地價稅佔租金比重高達20％、30％，不動產確有下行風險。至於新壽整體不動產鑑價結果，去年跌價大於5％，但損失應還不到50億元。

新光金昨法說除了提出房地產有下行風險外，也宣布新壽資產品質今年會比去年好。新壽帳上未實現虧損金額，至今年2月底已降至173億元，比起前年底未實現虧損340億元，等於是掉了快一半，也是6年多來新低。

新光金財務長徐順鋆透露，新壽已完成去年底不動產鑑價，目前看來，包括信義計畫區在內的房地產確有下跌，跌價大於5％，但損失應還不到50億元；其中，下跌部分原因是市場價格下跌，有些則是房屋稅、地價稅影響，尤其新壽信義計畫區房屋稅、地價稅佔租金的百分比高達20％、30％，這部分評價後也受影響。

擁有1400多億元不動產部位的新壽，是壽險業中第二大地主，僅次於國泰人壽。但相較國壽以市價進行評價，新壽則以成本法列帳，且新壽自前年起也獲准收回不動產增值利益，即投資性不動產開帳時的增值金額共282億元，可在80％的額度內逐年收回，今年是第3年，仍有70億元可收回，但明年僅剩15.6億元可收回。

此外，新光金近來屢因「兩個女人的戰爭」躍上新聞版面，昨新光金總經理李紀珠原訂出席法說會，吸引大批媒體到場，結果整場法說，李紀珠都沒有現身，新光金主管解釋，李紀珠是「出國洽公」。