i8類載板成亮點 華通看俏

2017-03-17

〔記者卓怡君／台北報導〕蘋果iPhone 8傳出將採用類載板（SLP），法人看好華通（2313）可望因此受惠，推升今年營收與獲利同步大增，法人買盤積極敲進華通，股價創波段新高。法人預估，本季華通淡季不淡，產能利用率維持在70％以上，單季營收年增20％，下半年iPhone 8新品大量出貨，全年合併營收年增達22％。

華通本季表現淡季不淡，主要是高階HDI板及軟硬板需求持續提升，至於軟硬結合板與SMT因電池管理及鏡頭模組需求亦同步增加，預估本季產能利用率維持在70％以上，優於往年同期。

外資與投信法人今年以來積極買進華通，帶動股價一路攀高，主要看好華通今年在類載板發展，華通今年資本支出約40至50億元，其中15至20億元將用於類載板、5至7億元用於軟硬結合板及軟板，今年HDI產能約增加10萬呎，總產能達170萬至180萬平方呎。

法人預估，iPhone 8的OLED版本將採用類載板技術，華通、景碩（3189）相關廠商可望接到訂單，但需留意新技術初期的良率表現。