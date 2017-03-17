庫藏股成炒作工具 金管會將研議管理

2017-03-17

〔記者王孟倫／台北報導〕庫藏股被立委與金管會盯上了！財委會立委施義芳昨天質疑，上市櫃公司動輒宣布庫藏股，有的執行率竟然是零，恐有炒作股市之虞！金管會表示，目前已著手研議，將上市櫃公司的庫藏股納入公司治理評鑑。

宏碁庫藏股執行率零

施義芳指出，近一年上市櫃實施庫藏股有124家，執行率不到5成者多達34家，其中像宏碁去年宣布庫藏股，執行率竟然是零；他抨擊，若有公司宣布實施庫藏股，股價因此拉高，但後來又掉下來，最後才揭露未執行，是否有炒作的可能？

對此，金管會證期局局長王詠心答詢表示，公司實施庫藏股不一定會造成股價波動，通常是為了維持股價穩定，也是保障股東權益，維持公司信譽。

至於宏碁部分，王詠心表示，其說明理由是因股價實際上並未劇烈波動，因此才沒有執行庫藏股；金管會已要求宏碁提出檢討，進行資訊揭露並提報股東會說明。

但施義芳質疑，有無可能公司透過宣布庫藏股，再聯合外部力量來炒股票？

王詠心說，現行規定，只要公司一宣布實施庫藏股，就會納入股市監視系統，緊盯是否有涉及內線交易等；此外，若庫藏股執行率低於50％，金管會就會去函該公司要求注意。若有不法交易，金管會將移送，過去曾有移送的案例。

施義芳要求，金管會必須強化對庫藏股之監控，王詠心強調，金管會正在研議相關監理，包括對於上市櫃公司宣布實施庫藏股執行率，納入公司治理評鑑。