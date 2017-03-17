鄧文聰3.5億交保裁定 最高院撤銷

2017-03-17

〔記者楊國文／台北報導〕幸福人壽前董事長鄧文聰被控主導海外質押公司資產掏空一二七億元，一審被重判廿八年，上訴後高等法院以患有重度睡眠呼吸中止症、夜間險些喪命等聲請理由，獲裁准三億五千萬元交保，檢方隨即抗告；最高法院認為看守所應有能力給予醫療，且交保金額對照他的高額犯罪所得，可說比例懸殊，認定高院給予交保的理由不備，昨撤銷交保裁定，發回更裁。

最高法院裁定指出，高院去年十一月三日駁回鄧聲請具保停押時，即以鄧於一○○年四、五月間，經過診斷有重度睡眠呼吸中止症，然遭收押數年以來，均未返回醫院接受治療，顯見其罹患的疾病並不是保外就醫才可治癒的疾病。

犯罪所得與交保額比例懸殊

此外，鄧文聰家屬已提供呼吸中止症輔助機器及氧氣面罩供他使用，鄧的看守所內醫師也證稱「重度呼吸中止症使用呼吸器二年，用呼吸器睡覺還可以」；看守所另函覆，鄧不定時前往健保門診就診，若有需要，會以戒護就醫辦理。因此鄧目前仍可循所內醫療體系療養，若有需要，再循戒護就醫方式治療即可，不需要給予具保處分。

最高院還認為，高院原裁定指鄧資力甚豐，扣除檢察機關等單位追回款項，犯罪所得仍高達數十億元，而高院裁定僅以三億五千萬元交保，兩者比例懸殊，似有斟酌餘地，因此昨將原裁定准予鄧具保停止羈押，及限制出境、出海、限制住居暨向派出所報到部分撤銷，由高院另為適法裁定。