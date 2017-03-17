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國人赴海外工作 到中國占58％

2017-03-17

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處昨首度公布「國人赴海外工作人數統計」，二○一五年國人赴海外工作七十二．四萬人，較二○一四年減少二千人；以赴中國工作占五十八％最多，東南亞占十五．四％次之，但近兩年赴中國工作人數轉為負成長。

主計總處表示，國人赴海外工作受到國際景氣消長影響，近七年赴海外工作增加六．二萬人，但二○一一年因歐債危機擴大，赴海外工作人數年減○．八八％；二○一二至二○一四年轉為正成長，均年增一．一％以上；二○一五年受景氣低緩影響，年減○．二七％。

按性別觀察，二○一五年赴海外工作以男性占五十六．一％較多；按教育程度觀察，大專以上程度占七十二．五二％最多；按年齡觀察，二十五至五十九歲占八十四．六九％。

主計總處指出，國人赴海外工作以赴中國四十二萬人、占五十八％最多，東南亞十一．一萬人、占十五．四％次之，美國占十二．七四％居第三。不過，近年中國工資大幅調升，影響外來投資意願，二○一四至二○一五年，赴中國工作人數分別年減○．七五％及一．七一％。

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  • 國人到中國工作占近六成。（路透）

    國人到中國工作占近六成。（路透）

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