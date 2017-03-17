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老屋重建 房屋稅減半最長12年

2017-03-17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會昨初審通過「都市危險及老舊建築物加速重建條例草案」，提供容積獎勵、房屋稅減半最多十二年、酌予放寬建蔽率及建物高度等優惠，為加快老屋重建速度，更加碼自該條例施行三年內申請的重建計畫，再給予該建築基地基準容積十％獎勵。

立院初審通過條例草案

初審條文將適用範圍明訂於都市計畫範圍內，非屬被指定為文化資產的合法建物。適用對象分三類：經評估有危險之虞須拆除或補強的紅、黃單屋，經結構安全性能評估未達最低等級者，或經評估其耐震能力未達標準，改善也不具效益，且屋齡卅年以上的老舊建物。

初審條文規定，申請重建的起造人應擬具重建計畫，取得全體土地及合法建築物所有權人同意，再依法申請建築執照。重建計畫範圍內建築基地可享容積獎勵，但不得超過該建築基地一．三倍的基準容積，或一．一五倍原建築容積。容積獎勵最高以一千平方公尺為上限。

自條例施行三年內申請的重建計畫，得再給予基準容積十％的獎勵；五年內申請者，重建期土地無法使用者，免徵地價稅。重建後地價稅及房屋稅減半徵收兩年，若建物所有權人在房屋稅減半期間未移轉者，還可延長減免年限最長十年，享十二年房屋稅減半優惠。

據內政部原先規劃，房屋稅可終生減半，但在朝野立委一致反對下，最後修成延長以十年為限。

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  • 立院初審通過，老屋重建最多可享12年房屋稅減半。（資料照）

    立院初審通過，老屋重建最多可享12年房屋稅減半。（資料照）

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