商總︰一例一休 解釋不如修法

2017-03-17

〔記者羅倩宜／台北報導〕全國商業總會理事長賴正鎰昨表示，一例一休爭議政府傾向用行政命令來「解釋」，但他認為彈性工時及加班費計算都在勞基法內的「白紙黑字」，「不修法、單靠解釋不能解決問題。」

賴正鎰表示，商總盼政府全面修改勞基法，來改善現有問題；他說，商總旗下一四○多個行業，都反映難以運作，包括運輸、物流、甚至金融業。

他舉例，銀行的ＡＴＭ提款機，假日需要不定時補鈔，才能有充足現金供應，一例一休讓他們執行較為困難；還有「幼稚園老師經常利用平常日的晚上或假日跟家長聯絡，溝通小朋友的狀況，這算不算加班？」

賴正鎰說，法令無法解釋的情況太多，不如給足夠的彈性；「政府愈解釋只是愈不清楚。」他建議行政部門勇於面對現實、勇敢修法。商總目前正爭取執政、在野兩黨的立院黨團支持修法，昨上午先拜會民進黨團，但執政黨並未表態；近期將與國民黨團協商。

賴正鎰說，政府不敢修法，是怕勞團抗議，「但我相信勞團也很清楚目前新法的受害者包括勞工；不修法，未來恐怕有更多勞工出來抗議。」商總建議將每月加班上限從四十六小時增至五十四小時，並改為六個月為單位計；另須制定服務業專章，以符合不同行業的需求。