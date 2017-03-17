《台股青紅燈》誰大方？誰凍酸？

2017-03-17

3月份台股最夯的話題，是現金減資，好像不減的公司就褪流行了，幾乎每天都有公司要減資，其實這波「傳染病」兩年前就開始發生了，為什麼是兩年前？因為富人稅就是從那時候開始課徵，這些上市公司表面上很大方，現金減資退還股款像是多發股利，但這種是大股東避稅的招數，小股東不見得有利。

看到國巨（2327）這幾年頻頻現金減資，股價越減越高，很多公司群起效法，但所謂現金減資就是把公司營運資金退還給股東，雖然可以增加ROE（股東權益報酬率）、縮減股本可增加EPS，但是股東帳上持股也會減少，簡單的說，減資2元，就是你原本持有1張（1000股），減資完後變成800股，但會收到2000元，只是這2000元完全不用繳稅。

但若公司每股賺2元，全部變成保留盈餘，股利都改成現金減資發放，散戶別高興，因為這樣的差別是股票少了20%，領到的錢卻是一樣，而且散戶股票有多到需要靠現金減資避稅嗎？況且保留盈餘還要課10%的稅，這是全體股東一起買單，所以怎麼算，現金減資對小股東的好處只能建築在股價必須要漲的基礎上。

所以投資人千萬別把現金減資當成利多，因為股市是要讓公司上市後籌資，壯大公司營運規模，一家公司會錢多到減資，表示發展規模已經受限，成長性不用期待，股價短期上漲最終還是回歸沒成長性的本益比。

至於那些股利發得少的公司，也不需要用凍酸鬼來罵公司，當公司正在擴張階段，用錢孔急，一文錢若能發揮兩文錢的功效，公司一旦擴張成功，股價早晚會還你公道。所以誰是真大方？誰是真凍酸？大家應該點滴在心了吧！

（無尺碼）