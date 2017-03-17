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Aramco明年IPO 價值上看2兆美元

2017-03-17

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕彭博報導，中國正和沙烏地阿拉伯討論，由中國主權基金中投公司、最大能源企業中國石油天然氣集團（簡稱中石油）投資沙國國有石油公司沙烏地阿美（Saudi Aramco）明年5%股份首次公開上市（IPO）案。沙烏地阿拉伯國王沙爾曼週四和中國國家主席習近平會商，兩國已簽署約650億美元投資備忘錄和意向書。

史上最大規模的IPO

沙烏地阿美為世界最大石油出口商，準備明年將公司5%股份首次公開上市，價值估計在4000億至2兆美元之間，屆時將成為史上最大規模的IPO；目前該公司正在考慮股票上市的可能地點，包括倫敦、紐約、新加坡、東京和香港股市在內。

沙烏地阿拉伯國王沙爾曼本週訪問中國，習近平表態中沙兩國應增加能源合作。習近平表示，中國是沙國穩定石油出口市場，雙方未來應在能源領域深度合作。中國仰賴動盪的中東地區供應石油，沙烏地阿拉伯為中國最大原油來源，為此沙烏地阿拉伯正強化在東亞的聯盟關係。

全球能源業矚目

香港野村控股亞太油氣研究主管關榮樂表示，如果中國能取得沙烏地阿美IPO相當大比例股權，對中沙兩國將是雙贏情況，「中國需要確保沙烏地阿拉伯的石油供應無虞，鑒於中國本身油田老化、日漸飽和的產量結構性下滑；沙烏地阿拉伯則可確保在中國的市占率」。

彭博指出，中國官方去年就曾推銷沙烏地阿美在香港證交所和沙國證交所雙掛牌上市，以交換由中投公司作為沙烏地阿美首次上市股票的主要投資人。沙烏地阿美已和中國石油化工集團結為夥伴，也一直在和中石油公司洽談雲南煉油廠的合作計畫。

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  • 沙烏地阿拉伯國有石油公司沙烏地阿美5%股份準備明年首次公開上市，中國主權基金中投公司和能源鉅子中國石油天然氣集團有意成為主要投資人。（路透）

    沙烏地阿拉伯國有石油公司沙烏地阿美5%股份準備明年首次公開上市，中國主權基金中投公司和能源鉅子中國石油天然氣集團有意成為主要投資人。（路透）

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