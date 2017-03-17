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中媒揭消費黑榜 耐吉、無印良品中鏢

2017-03-17

〔編譯盧永山／綜合報導〕3月15日是「國際消費者權益日」，中國官方喉舌中央電視台（CCTV）每年都會在這天舉辦315晚會，公布產品有造假或傷害消費者權益的國內外廠商，今年美國運動鞋大廠耐吉和日本無印良品均中鏢，股價因而下跌。

央視節目指控，耐吉推出美國前NBA球星布萊恩在2008年北京奧運奪冠的籃球鞋，並在中文官網上宣稱，這款籃球鞋的鞋後跟帶有耐吉擁有專利的Zoom Air氣墊，且限量發售。但中國消費者買回後發現，根本沒有氣墊，耐吉形同廣告不實。耐吉則解釋，只是產品描述錯誤，可安排消費者退款，也將配合中國監管單位調查。

央視節目也指控，無印良品超市在中國販賣有高輻射汙染的食品。無印良品超市母公司良品計畫公司發言人回應指出，該公司在中國絕無販賣產自高輻射汙染區的食品。

過去315晚會擁有極大的影響力，包括蘋果、麥當勞、尼康和福斯汽車等國外大廠均曾被點名，最後被迫道歉，採取修正行動。例如，在2013年的節目中，蘋果被控售後服務太差，逼使蘋果執行長庫克親自發文道歉，福斯汽車也被迫召回近40萬輛汽車。尼康在2014年被控賣有瑕疵的鏡頭，也未能處理消費者的不滿，該公司事後道歉，收回有瑕疵的鏡頭和進行維修，即便產品早就超過保固期限。

週四良品計畫公司股價一度大跌約3%，收盤下跌1.2%。週三耐吉股價盤後交易下跌0.9%。

不過，很多中國觀眾已不看這個節目，網路上的討論也不像過去那麼熱烈。有觀眾表示，對該節目所揭露的企業不當行為根本無動於衷，節目播出後若對企業有所衝擊，也將是短暫的。

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  • 耐吉籃球鞋很受歡迎。（法新社）

    耐吉籃球鞋很受歡迎。（法新社）

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