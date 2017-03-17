川普會車商 強調放寬環保標準
2017-03-17
再度要求豐田在美設廠
〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國總統川普週三在底特律會晤汽車業者，強調將放寬環保標準，希望汽車業能創造更多就業機會，並再度點名豐田汽車，要求豐田在美國設廠。
盼擴廠創造就業機會
川普週三前往美國「汽車城」底特律，與汽車大廠及工會代表會面，會後他進行演說時提到，通用汽車（GM）將在密西根增加或保留900個工作機會，他指出，這只是一小部分，但在不久的將來將看見成果。
與會人士包括11家汽車大廠的執行長或高層、3家供應商及全美汽車工人聯合會（UAW）主席威廉士（Dennis Williams）。川普表示，他希望看到汽車大廠「在密西根和其他州擴建工廠」，並帶來數千個就業機會；面對現場通用、飛雅特克萊斯勒及福特汽車的工廠員工，川普則表示，「美國汽車業界的苦難將要結束」，他將重新檢視歐巴馬政府期間內嚴格的燃料規定。
根據《底特律新聞》報導，在席間川普轉向豐田汽車北美執行長蘭茲（Jim Lentz），並對他說，「我知道我讓你們最近很不好過，但你們還是必須在這裡設廠」，蘭茲回應他明白川普的意思。
豐田回應︰不公平
蘭茲在會後向媒體表示，川普希望汽車製造商在美國增加工廠和就業機會，但對有些公司來說可能很困難，他表示，「如果把現在當作是起點，並不公平」，在2010年經濟衰退期，豐田沒有開除任何一名美國工廠的員工，豐田此後又在美聘僱8000人，並在美國工廠投資50億美元，又提出計畫要在5年內另外再花100億美元來改善工廠。
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