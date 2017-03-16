IMF籲G20 阻擋保護主義
2017-03-16
〔編譯盧永山／綜合報導〕在廿國集團（G20）財金首長本週末於德國集會前夕，國際貨幣基金（ＩＭＦ）警告，若G20未能阻止全球貿易障礙急速增加，以及日益高漲的保護主義浪潮，今、明兩年全球經濟成長回升動能將受衝擊；呼籲G20共同合作維護貿易帶來的好處，並敦促G20降低外部失衡，停止扭曲全球貿易的政策。
ＩＭＦ在為G20準備簡報中指出，有貿易順差與經常帳盈餘的國家，須與有貿易赤字的國家共同合作，減輕這種失衡情況；各國堅定維護由規則界定的貿易體系至為重要，包括避免採取貿易保護措施，以及會扭曲貿易及投資的國家政策。
報告中特別點名美國及中國。由於美財長努勤將首度參與G20財金首長會議，G20希望他能闡明美貿易政策立場，以打消川普政府可能發動貿易戰的疑慮。
川普主張「美國優先」，並揚言要對有不公平行為的貿易夥伴片面實施制裁，又打算重新制定國際貿易協定，還猛轟世界貿易組織（ＷＴＯ）不公，這些都讓G20感到不安。
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