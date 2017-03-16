WTO六大貿易爭端案 美告中國佔一半

2017-03-16

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據彭博報導，世界貿易組織（ＷＴＯ）當前最棘手的六大貿易爭端案件中，四件與中國有關，其中有三件是由美國單獨或美國聯手歐盟共同提出控告中國的不公平貿易行為；報導分析，在川普政府揚言要對中國等貿易夥伴不公平的貿易行為展開反擊，且設法削弱ＷＴＯ對美國的影響力下，ＷＴＯ貿易爭端解決機制已面臨史上最嚴格挑戰。

當前被視為ＷＴＯ最難解的貿易爭端案件，是中國反控美國及歐盟對其鋼鐵產品課徵不公平的反傾銷稅；若美國及歐盟敗訴，可能傷害其保護國內鋼鐵業者免受中國廉價產品傾銷的能力。ＷＴＯ將在今年展開調查，預計在二○一八或二○一九年做出終裁。

第二件爭議案是，美國和歐盟控告中國對用於製造飛機、汽車、電腦和手機的稀土，實施不公平的出口管制；若中國敗訴，就得取消管制，否則將面臨數十億美元貿易報復。ＷＴＯ可能在二○一八或二○一九年展開調查及做出終裁。

第三件爭議案是，美國控告中國提供國內鋁製造商低廉的銀行貸款，以及對他們進口煤炭、鋁土和所用電力提供非法補貼；若中國敗訴，就得修改貸款和補貼規定。中美擬在今年展開非正式協商，若協商失敗，ＷＴＯ可能在今年底前成立一仲裁小組。

另外還有美國控告中國提供逾一千億美元非法的政府補貼，用於生產稻米、小麥和玉米。ＷＴＯ可能在今年展開調查，明、後年做出終裁。