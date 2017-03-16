| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
Fed主席葉倫：升息反映經濟進展良好 聯準會升息後 美股收高
 首頁 > 財經

WTO六大貿易爭端案 美告中國佔一半

2017-03-16

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據彭博報導，世界貿易組織（ＷＴＯ）當前最棘手的六大貿易爭端案件中，四件與中國有關，其中有三件是由美國單獨或美國聯手歐盟共同提出控告中國的不公平貿易行為；報導分析，在川普政府揚言要對中國等貿易夥伴不公平的貿易行為展開反擊，且設法削弱ＷＴＯ對美國的影響力下，ＷＴＯ貿易爭端解決機制已面臨史上最嚴格挑戰。

當前被視為ＷＴＯ最難解的貿易爭端案件，是中國反控美國及歐盟對其鋼鐵產品課徵不公平的反傾銷稅；若美國及歐盟敗訴，可能傷害其保護國內鋼鐵業者免受中國廉價產品傾銷的能力。ＷＴＯ將在今年展開調查，預計在二○一八或二○一九年做出終裁。

第二件爭議案是，美國和歐盟控告中國對用於製造飛機、汽車、電腦和手機的稀土，實施不公平的出口管制；若中國敗訴，就得取消管制，否則將面臨數十億美元貿易報復。ＷＴＯ可能在二○一八或二○一九年展開調查及做出終裁。

第三件爭議案是，美國控告中國提供國內鋁製造商低廉的銀行貸款，以及對他們進口煤炭、鋁土和所用電力提供非法補貼；若中國敗訴，就得修改貸款和補貼規定。中美擬在今年展開非正式協商，若協商失敗，ＷＴＯ可能在今年底前成立一仲裁小組。

另外還有美國控告中國提供逾一千億美元非法的政府補貼，用於生產稻米、小麥和玉米。ＷＴＯ可能在今年展開調查，明、後年做出終裁。

廣告
  • 美國總統川普（法新社）

    美國總統川普（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： WTO 美中貿易戰
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧西打醬燒肉
好營養✧地瓜麵疙瘩
電鍋菜✧黃金蒸鮮蝦
綿密紅豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：WTO六大貿易爭端案 美告中國佔一半


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月16日‧星期四‧丁酉年二月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.