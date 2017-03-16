美新任貿易代表︰中國並非市場經濟

2017-03-16

〔駐美特派員曹郁芬／華府十四日報導〕川普提名的美國貿易代表萊席爾今天在參院的任命聽證會上表示，他完全同意中國不是一個市場經濟的說法，美中經貿需要重新開機。不過，曾指責中國操縱匯率的他今天改口說，不知道中國目前是否仍是匯率操縱國，這是財政部長的職責。

曾批中國操縱匯率 昨改口

參院財委會今天舉行萊席爾的任命聽證會。民主黨議員質疑中國一口氣同意了卅八個川普新商標，新財長努勤又對中國是否為匯率操縱國態度曖昧，是否川普家族的商業利益會影響美國的對中政策。

萊席爾回答，他過去認定中國確實是一個匯率操縱國，但目前中國是否操縱匯率讓人民幣低估，應由財長決定。他不需要了解川普家族的商業利益才能做好分內工作，他擔保川普不會因為在中國取得商標而不守護美國利益。

萊席爾也表示，世界貿易組織（ＷＴＯ）並沒有提供足夠的工具讓美國解決和中國的經貿問題，尤其是國有企業，他們需要找出新的工具。他也認定中國不是一個市場經濟，將來會跟歐盟合作來對抗中國的不公平作為。

對於參議員布朗質詢，中國的鋼和鋁生產過量，影響美國的產業，萊席爾表示同意，並指出困擾他的不僅是產量過剩，還包括中國模式的工業，中國受國有企業控制，不是市場經濟，美國需要採取全面性的策略，並加強執行美國的貿易法。