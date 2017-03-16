視同國安 美嚴審中企併農業食品業

2017-03-16

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕英國《金融時報》報導，美國國會聯邦參議員跨黨派提案，擴大美國外商投資委員會（CFIUS）的組成，把農業部長和衛生部長納入，並增列相關審查標準，加強過濾農業部門併購案，尤其要求更嚴格審查中國等外資在美國收購農業和食品公司，以保護美國糧食和食品安全，後者已成為國家安全和經濟安全一環。

擴大CFIUS組成 增列審查標準

中資去年在美國併購等各項投資規模大增兩倍，達創紀錄的四五六億美元，美國國會跨黨派議員要求聯邦政府更嚴格審查中資的呼聲跟著高漲。這項把糧食和食品安全納入國家安全審查的法案，本週由共和黨參議員葛拉斯里（Charles Grassley）及民主黨參議員斯塔貝諾（Debbie Stabenow）提出。

工業州密西根參議員斯塔貝諾表示，我們需要確保這些涉及國安利益的商業交易，無論食品、就業、國防安全還是科技業，能以「保持美國強大」的最佳方式來審查。農業州愛荷華參議員葛拉斯里指出，這項法案攸關美國未來幾十年保持糧食自主。

新法案把美國農業部長和衛生部長列為CFIUS當然成員，把國安審查範圍由合併、收購、綠地投資，延伸至食品安全和糧食安全。此提案在美國農業州廣受歡迎，也可讓美國總統川普實現對中國採取強硬立場的競選承諾。川普計畫撕毀或重談區域自貿協定，如北美自由貿易協定（NAFTA），引發依賴出口的農民擔憂成為貿易戰中被報復的對象。

近年來，CFIUS雖以國安因素擋下不少中資對美國科技業的併購案，卻未能擋下中資大肆收購美國農業及食品產業。例如，中國肉品加工商雙匯國際於二○一三年斥資四十七億美元收購全球最大豬肉生產商史密斯菲爾德（Smithfield Foods）、中國化工集團去年大砸四四○億美元收購瑞士農化大廠先正達（Syngenta），兩案都引起聯邦參議員質疑。