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Fed主席葉倫：升息反映經濟進展良好 聯準會升息後 美股收高
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《台股青紅燈》吃到飽恐吃不飽

2017-03-16

近2年來，電信三雄三不五時就會傳出將喊停低價的4G吃到飽方案，讓市場回歸合理資費，龍頭中華電信原預計2月底喊停，但3月初卻突襲推出限時快閃的月付499元吃到飽方案，吸走約2萬戶攜碼或新辦客戶，市場再度惡化成割喉戰。吃到飽是一種行銷策略，業者有盤算、消費者也會精打細算，只是大家都想吃到飽、最後恐會吃不飽。

業者會推出低價方案，當然是限定新辦或攜碼（NP）客戶，只是高資費的老客戶就不爽了，就會想辦法「跳來跳去」；業者心知肚明，低資費惡戰絕對會侵蝕獲利，甚至影響到未來網路建設上的投資，只是「敵不退」、「我怎麼能退」，這僵局還會持續下去。

不只台灣，美國主要電信業者也在打吃到飽資費戰，當吃到飽成為趨勢，甚至未來5G也是如此惡戰，就會殃及池魚「吃不飽」；Wi-Fi早晚恐會遭消費者捨棄，甚至排擠到有線網路上網。

經濟學有個沉沒成本效應（Sunk Cost Effects），或可比擬吃到飽的現象。用最簡單方式解釋，就是在決定未來決策時，會抱住過去已投入成本不放；不管是餐飲或是4G吃到飽，就算吃飽撐著也要把東西吃完，無經濟效益的吃到飽，不如吃不飽。（費特曼）

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  • 電信大戰，各家電信公司4G上網吃到飽不退場。（資料照，記者吳佩樺攝）

    電信大戰，各家電信公司4G上網吃到飽不退場。（資料照，記者吳佩樺攝）

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