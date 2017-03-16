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Fed主席葉倫：升息反映經濟進展良好 聯準會升息後 美股收高
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川普內閣 再增一名高盛幫

2017-03-16

又有一位華爾街高盛幫要進入美國川普政府！白宮表示，美國總統川普將任命高盛集團銀行家唐納文（Jim Donovan）擔任美國財政部政務次長，成為最新一位加入華府的「高盛幫」成員。川普競選時矢言要切斷華府政客接受華爾街遊說的貪腐勾當，不料上任後，他陸續任命了多位前高盛銀行家，包括：白宮國家經濟會議主席寇恩（前高盛總裁）、財長努勤（前高盛合夥人）、白宮首席策士巴農（前高盛併購部門主管）、白宮資深顧問鮑爾（Dina Powell，前高盛慈善投資）。

唐納文從1993年起就在高盛工作，最近一項職稱為高盛銀行私人財富管理部門總經理，擔任美國財政次長的任命仍有待美國國會參議院同意。他在成為美國財政部次長後，將協助財長努勤、加入執行川普政府削減華爾街監管、減稅以提振成長等廣泛經濟政策議程的行列。此外，川普最新任命雷根及小布希時代官員馬爾帕斯（David Malpass）擔任財政部國際事務次長、前最高法院官員曼都可（Sigal Mandelker）為財政部恐怖主義和金融情報次長。

（圖：取自james-donovan.net，文：編譯楊芙宜）

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  • 美國總統川普將任命高盛集團銀行家唐納文（Jim Donovan）擔任美國財政部政務次長，成為最新一位加入華府的「高盛幫」成員。（取自james-donovan.net）

    美國總統川普將任命高盛集團銀行家唐納文（Jim Donovan）擔任美國財政部政務次長，成為最新一位加入華府的「高盛幫」成員。（取自james-donovan.net）

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