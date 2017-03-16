1200美元保衛戰 金價拉回再佈局
2017-03-16
〔記者盧冠誠／台北報導〕受到美國Fed升息箭在弦上衝擊，國際金價上週一度失守1200美元整數關卡。元大黃金期信基金經理人潘昶安表示，黃金短線尚未有明顯的買盤需求，投資人勿過度積極追高，建議明顯拉回再加碼佈局。
美銀美林（BOA Merrill Lynch）上週發布的研究報告中提及，儘管金價在Fed升息的壓力下不斷走低，但未來通貨膨脹、保護主義、歐洲選舉等不確定因素，以及美國與歐元區政策皆面臨巨大變化，加上市場輕忽這些不斷增長的風險下，仍看好未來黃金走勢，預測今年底金價有機會上看1400美元。
荷蘭銀行（ABN AMRO）指出，市場幾乎篤定Fed將於3月升息，今年升息次數可能達到3次，以及美股屢創新高等，在這些種種不利的情況打壓下，金價其實表現得相當有韌性。荷蘭銀行亦看好金價未來的走勢，預期今年底有望來到1300美元，2018年底再漲至1400美元。
潘昶安認為，今年以來黃金走勢依然是強勢格局，金價若能因3月進入傳統淡季，以及這次Fed升息的壓力而拉回，將會提供較佳買點，以迎接3月下旬至5月初的國際政治風險題材。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 獨家》共諜案追追追 前副總統隨扈竟也淪陷！
- 萊萊磯釣場傳女子跳海自殺 警消漏夜搜尋中
- 竹東3千多噸垃圾 昨起外運桃園焚化
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Legislators back bill to raise gift, inheritance taxes
- 自由廣場》海巡需要的是定翼機隊
- 塑膠袋棄樹上 農田水路垃圾處處
- 衝破「霾」伏 阿里山林鐵率先戴口罩
- 山豬王創紀錄 獨自獵2公山豬
- 治療早期大腸癌 「內視鏡剝離術」恢復快
- 奧地利阿爾卑斯山雪崩 至少3死1失蹤
- 才過2週又被丟滿菸蒂 夢多這麼做再次感動網友
- 四年期國防總檢討 我規劃籌獲匿蹤戰機
- 北捷》站體環境音樂「素人版」 優勝賞8萬
- 厄文男網挑戰賽》單打過頭關 盧彥勳闖進16強
- 3人大三元上雙 大帝哈登魏少寫新頁
- 川普調整政策 終結重返亞洲
- 孔雀園BOT說明會 邵族拒出席
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Woman’s detention in Malaysia downplayed
- 檢場驚喜慶生 不知自己是壽星
- 倒追8旬老鄰長被阻 6旬婦溺殺他堂嬸
- 高中職生實彈射擊 體驗震撼感
- 小王爺走了! 66歲陳麗麗腦溢血病逝
- 民調電話點名 王惠美PK魏明谷
- 獅喬好薪事 教練團也底定
- 前副總統隨扈 赴中經商變共諜
- 史努比狗狗MV刺殺川普 可能惹麻煩
- 虎尾主燈區4燈 落腳鎮內續放閃
- 7成國人使用行動支付 多小額
- 21日起4強決戰 日荷搶先卡位
- 〈實現我的旅遊夢〉起司、巧克力、香腸─串連荷比德之旅
- 荷蘭國會大選 觀望選民成關鍵
- 精機園區搶手 台中市府砸11億蓋標準廠房
- 經典賽》美委大戰 「水手強投」對尬
- 停車塞車有解 草屯鳥園6月重開放
- 龍鬚菜曬傷歉收 產業北移那瑪夏
- 德財政部發現可疑包裹 警：內含爆裂物
- 自由廣場》綠島海洋研究站 等了10年
- 露點照攬客 國籍曝光屢被打槍
- 吳澤成報告宜縣長選情 意外掀戰火
- 拴住澳門百億大亨 女星亮鑽閃婚!
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：1200美元保衛戰 金價拉回再佈局
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分