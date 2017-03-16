1200美元保衛戰 金價拉回再佈局

2017-03-16

〔記者盧冠誠／台北報導〕受到美國Fed升息箭在弦上衝擊，國際金價上週一度失守1200美元整數關卡。元大黃金期信基金經理人潘昶安表示，黃金短線尚未有明顯的買盤需求，投資人勿過度積極追高，建議明顯拉回再加碼佈局。

美銀美林（BOA Merrill Lynch）上週發布的研究報告中提及，儘管金價在Fed升息的壓力下不斷走低，但未來通貨膨脹、保護主義、歐洲選舉等不確定因素，以及美國與歐元區政策皆面臨巨大變化，加上市場輕忽這些不斷增長的風險下，仍看好未來黃金走勢，預測今年底金價有機會上看1400美元。

荷蘭銀行（ABN AMRO）指出，市場幾乎篤定Fed將於3月升息，今年升息次數可能達到3次，以及美股屢創新高等，在這些種種不利的情況打壓下，金價其實表現得相當有韌性。荷蘭銀行亦看好金價未來的走勢，預期今年底有望來到1300美元，2018年底再漲至1400美元。

潘昶安認為，今年以來黃金走勢依然是強勢格局，金價若能因3月進入傳統淡季，以及這次Fed升息的壓力而拉回，將會提供較佳買點，以迎接3月下旬至5月初的國際政治風險題材。