我央行嚴陣以待 熱錢將加速挪移

2017-03-16

〔記者盧冠誠／台北報導〕美國聯準會（Fed）今天清晨公布最新利率決策，中央銀行官員表示，各界預期升息1碼（0.25個百分點）幾乎已成定局，市場更關注的是Fed主席葉倫會後記者會談話，以及「點陣圖」對明、後年升息速度的預期。

央行官員表示，目前市場普遍認為Fed今年將升息3次，如果這次公布的點陣圖顯示為3次，那影響不大，若為4次，可能會有些shock（震驚），明、後年利率展望的變化，預料將更顯著影響美國10年期公債殖利率波動，以及國際資金移動力道。

升息也推升美債殖利率

「美債殖利率如果上揚到3%，大家就會去搶！」央行官員說，Fed本次升息前，美國10年期公債殖利率大概在2.6%左右，若從點陣圖或葉倫談話觀察，Fed擬加快未來升息步調，對美債殖利率推升效果就會比較大。

央行官員指出，假如Fed升息帶動國際美元走強，對貿易赤字的新興市場國家而言，恐面臨經常帳逆差、金融帳淨流出的雙重影響，貨幣會更具貶值壓力，不利其匯率穩定。

華南金控董事長吳當傑亦認為，Fed升息會對新興市場經濟或資金有些影響。他同時強調，我國最近一些數據表現亮麗，經濟已有復甦跡象，雖然要提高警覺，但不須過度看壞。

台有種籽資金 衝擊不大

就算Fed加速升息，造成熱錢大舉撤離，台灣因擁有超過4300億美元外匯存底，所受衝擊可望降至最低，且央行早已自外匯存底提撥200億美元、10億歐元及800億日圓種籽資金，可適時提供流動性。