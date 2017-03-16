Fed今料升息1碼 下次升息應在六月
2017-03-16
市場預測今年升息3次
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕在美國經濟持續穩定成長、美股樂觀上漲之際，美國聯準會（Fed）經過2天政策例會後，於台灣時間今（16）日凌晨2點預料將宣布升息1碼（0.25個百分點），但不會釋放官員預期將加快政策緊縮速度的訊號。大部分的分析師預測，Fed今年升息仍維持3次，在本次升息後，可能6月再次升息。
負責Fed利率決策的聯邦公開市場委員會（FOMC）於14~15日召開2天政策例會，預料會後宣布升息1碼，把基準的聯邦資金利率目標區間提高到介於0.75%和1%。
高盛下調美股評級至中立
彭博對經濟學家的調查顯示，Fed決策官員利率「點陣圖」可能顯示今年仍以升息3次為宜。Fed上次更新該利率點陣圖是去年12月，當時官員即認為2017年將升息3次、每次1碼的升幅。高盛集團在Fed料將宣布升息前夕，把美股未來3個月評級降至「中立」，預估短線增長動能觸頂、開始轉向負面。
約翰霍普金斯大學經濟學教授萊特認為，近期Fed決策官員頻頻發出3月緊縮貨幣政策的訊號，主要和升息時機的改變有關，而非升息次數增加，美國「過去幾個月數據整體良好，但還沒有到足以實質改變成長或通膨前景的地步」。
經濟學家認為，近期一系列美國經濟數據超越市場預期，Fed例會聲明或許仍將指出美國經濟前景正持續獲得改善，Fed主席葉倫可能強調官員利率預測中「漸進」的部分。
美國最新數據顯示，2月份新增非農就業達到23.5萬人，失業率則降至4.7%，建築業和製造業就業人數大幅增加，企業投資指標也出現改善。
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