美聯準會將升息 央行跟進機率大
2017-03-16
〔記者廖千瑩／台北報導〕今年初以來美國、歐元區經濟成長動能優於預期，外需有助拉動國內投資，國泰台大產學團隊昨宣布，上調今年台灣的經濟成長率，由上一季預估的1.5%調高到2.1%，且上半年表現預期會優於下半年。
團隊計畫研究員、中央大學經濟系教授徐之強指出，若美國聯準會如預期加快升息速度及幅度，研判台灣央行今年跟進升息的機率也會變大。
國泰台大產學團隊昨公布最新GDP預測，徐之強表示，預估第二季動能持續緩升，因此團隊已經上修今年全年GDP到2.1%，研判全年GDP有8成機率會落在1.4%~2.5%之間，而今年經濟成長要破2%，就必須要靠出口好轉和投資增加雙引擎來帶動。
美國聯準會升息在即，外界屏息以待，徐之強說，聯準會升息已經不是重點，重點是聯準會主席葉倫是否會透露今年聯準會到底會升息幾次，以及美國升息的步調到底是快還是慢。若美國如預期加快升息速度及幅度，台灣央行跟進升息的機率就會增加。
徐之強說，目前美國通膨率已達2.5%，若美國升息步調很大就須注意，在此背景下，台灣也可能受影響，若台灣的通膨率也提高，為了避免實質利率轉負，降低民眾購買力，團隊因此預估今年台灣央行升息機率將變大。
徐之強也解釋，一例一休確實是推動台灣物價上漲的原因之一，台灣通膨成長若靠近2%，已到央行底限，央行升息腳步應會加快，不過目前看來通膨應該還在可控制範圍內。
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