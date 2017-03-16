追思辜成允音樂會 總統頒褒揚令
2017-03-16
〔記者楊雅民／台北報導〕台泥集團昨日舉行「不是落葉、是花開—辜成允先生懷念音樂會」，台泥董事長張安平致詞時數度哽咽地說，「今天才真正感覺他走了」，從此將少了一個可以隨意爭論世事、爭吵的好友。
張安平說，元月21日晚上接到電話，趕到醫院看著辜成允心跳在短短一天內從跳動的曲線變成一直線，緊接著忙著籌辦追思會，一切好像在看默片，直到今天才真正感覺他走了。
張安平在追思會上對辜成允說：「一年多以前，當你仍在拚命地工作，你告訴我，要用10年來培養一位接班人，我告訴你，我現在就要開始走退休的路，只做一個看看書、寫寫東西的聆聽者，只是沒想到你這麼快就走了，也因為你，讓我重回台灣的商業圈之中。」
辜成允的大姊辜懷群、二姊辜懷箴及小妹辜懷如在追思影片中則談到，從小家人們濃得化不開的情感，羨煞許多朋友，大哥辜啟允2001年辭世，「5個少1個已經夠痛，現在5個少了2個，情何以堪？」
辜懷如還說，辜成允意外辭世後，兩位姊姊陪她到日月潭出差，當時特別為辜成允準備一間房間，吃飯時準備一個位子和一份餐，「假裝他沒離開，我們還罵了他一個晚上。」
昨日的懷念音樂會，總統蔡英文特地頒發褒揚令給辜成允，清華大學也頒發名譽博士學位予辜成允，表彰他在植物保種領域的貢獻，皆由辜成允兒子辜公愷代領，辜成允母親辜嚴倬雲在現場則一度泣不成聲，提前離席。
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