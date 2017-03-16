滯納金加徵利息修法 財部本週內送政院
2017-03-16
〔記者吳佳蓉／台北報導〕大法官第746號解釋文，宣告財政部對遺贈稅滯納金加徵利息違憲。國民黨立委盧秀燕昨於立法院財政委員會提案，要求財部擴大檢討所得稅、營業稅、貨物稅及菸酒稅的滯納金加徵利息。對此，財政部長許虞哲允諾將儘快檢討，最快今日或本週內就會將修正草案送至行政院審議。
盧秀燕表示，對滯納金再加徵利息，等於是一頭牛剝兩層皮，先前遺贈稅滯納金加徵利息部分，已遭大法官宣告違憲，但其他稅目卻仍再收取滯納金利息，要求財部應列為優先法案，於本會期修正完成，以落實租稅公平。
許虞哲回應，遺贈稅滯納金加徵利息2月24日被宣告違憲後，隔日即未再收取，並同步檢討其他稅目；原先想以解釋令方式廢除各稅目的滯納金加徵利息，以求更快廢止，但發現有適法性問題，必須修法解決。相關修正草案，最快今日或本週內就會報院核定；範圍包括所得稅、營業稅、貨物稅及菸酒稅。
另一方面，盧秀燕指出，統計從2014年至去年底，短短3年所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅及遺贈稅的滯納金加徵利息，合計就高達1.7億元；已徵收的滯納金利息，應退還給民眾。不過，許虞哲堅持，相關條文被宣告違憲前，都是有效條文，按此收利息是合法合憲，且被說違憲的條文僅在遺贈稅部分，堅持不會退還已徵收利息。
另一方面，盧秀燕指出，統計從2014年至去年底，短短3年所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅及遺贈稅的滯納金加徵利息，合計就高達1.7億元；已徵收的滯納金利息，應退還給民眾。不過，許虞哲堅持，相關條文被宣告違憲前，都是有效條文，按此收利息是合法合憲，且被說違憲的條文僅在遺贈稅部分，堅持不會退還已徵收利息。
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