台灣Pay結盟SONY 搶攻行動支付商機
2017-03-16
32款手機可感應付款
〔記者李靚慧／台北報導〕有鑑於國人對「行動支付」的認知度已突破8成，台灣行動支付推出的「台灣Pay」，搶先結盟手機大廠SONY Mobile，台灣行動支付指出，SONY推出的手機，已有多達32款支援NFC感應付款功能，是目前選擇最多的單一品牌。
台灣行動支付搶在Apple Pay正式來台之前，積極推動台灣Pay「t wallet+」，昨日更宣布與SONY Mobile結盟，共同推動NFC感應式支付。
台灣行動支付指出，綜觀目前市面上的各類手機品牌，除了Apple 、SAMSUNG外，就以SONY Mobile多達32款Xperia手機，均可支援NFC感應付款，選擇性最多。
有意使用NFC感應付款的Android手機用戶，只需要備妥支援NFC感應付款功能的手機，下載台灣行動支付「t wallet+」APP，並綁定台灣銀行、凱基銀行等14家已上線的信用卡，就可於全台超過12萬、全球260萬以上「感應式刷卡機」商店購物消費。
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