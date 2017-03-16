未充分揭露加盟資訊 統一超挨罰500萬
統一超︰擬提行政訴訟
〔記者廖千瑩、楊雅民／台北報導〕統一超商挨罰！公平會調查發現，統一超商在招募加盟過程中，未事先以書面充分揭露加盟經營期間必須配合訂購商品，且有最低建議訂貨量等加盟限制，違反公平法第25條顯失公平行為規定，公平會委員會議昨審議後，決議重罰統一超商500萬元罰鍰。
統一超商表示，公平會初步處分理由是因公司陳訴的內容並未被詳實揭露，將待收到正式處分書後，於法定期間內，研議向法院提出行政訴訟。
統一超商為國內超商龍頭，根據公平會資料顯示，統一超商在2015年全台門市高達5000多家，市占率5成，而這5000多家門市中，大部分都是加盟店，公平會表示，若加盟業主未充分揭露加盟資訊，對有意加盟者權益影響甚鉅。
公平會先前陸續接獲檢舉，指統一超商以報廢率、實銷率等數據，要求加盟店須依其指示訂、進貨，若不從統一超商就會祭出不給續約、存證信函等手段，迫使加盟店就範，公平會在2015年介入調查至今，昨委員會議做出處分，時間長達2年。
公平會副主委彭紹瑾解釋，統一超商在簽約前未先以書面充分揭露加盟相關資訊，對有意加盟者來說很不公平，以此案來說，商品報廢損失是由加盟店吸收，但包括統一超商指示加盟店訂購商品，及最低建議訂貨數量等，這兩項統統沒揭露，因此造成加盟店損失。
彭紹瑾也指出，根據公平會實地調查也發現，多數加盟店表示統一超商於加盟時未約定，且有加盟店表示不依總部要求訂貨曾遭處罰，這些在在顯示，統一超商訂出的最低建議訂貨量，已構成加盟經營關係的限制，且未事先揭露，足以影響交易秩序，昨決議開罰。
全家去年也曾挨罰
彭紹瑾說，除了統一超商昨挨罰，全家去年9月也曾因類似狀況挨罰，提醒加盟業主要特別留意，根據公平會對加盟業主經營行為案件處理原則，除了加盟限制應事先揭露清楚外，契約書面資料也應先交由有意加盟者攜回審閱5天，簽完約也應把契約交付加盟店30天。
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