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Fed主席葉倫：升息反映經濟進展良好 聯準會升息後 美股收高
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兼任糖協董座官員 遭爆曾護航女兒進台電

2017-03-16

〔記者黃佩君／台北報導〕有民眾爆料指出，國營會組長陳思明20年前曾有護航女兒進入台電任職的爭議紀錄。國營會表示，目前已請政風查證，但因年代久遠，部分公文無法查到，正在做進一步了解。

爆料指出，陳女當時不符經濟部規定、須碩士以上才能進用之資格，國營會於1996年以非正式公文指示台電須錄用此人事，且目前陳女仍舊任職於台電綜合研究所。

國營會︰已請政風查證

國營會表示，該會日前也有收到相關檢舉信件，並立刻交由政風進行調查，但由於時間久遠，部分公文已循正常程序銷毀，目前並未找到明確違反規定項目，仍須後續進行調查，並擬循政風體制規定，交到經濟部再次進行查證。

糖協派車接送遭妒？

陳思明去年底兼任糖協董事長，從此由糖協派車接送陳思明從國營會上下班，有人認為可能因為陳思明太高調遭妒而被檢舉，經濟部也表示，陳思明僅為兼任，糖協新董事長人選近期即將出爐。

曹啟鴻可望接掌糖協

據側面了解，前農委會主委曹啟鴻可望在近期接任糖協董事長。

糖協在2000年時遭當時的董事長、前行政院秘書長張有惠透過變更章程侵吞，造成「公產變私產」，歷經16年爭訟，去年3月終於點交回歸台糖；新政府上台後，10月決定由國營會三組組長陳思明兼任，11月底經台糖董事會通過後正式上任。

糖協擁數百億資產

糖協擁有龐大資產，包括台北市仁愛路二段「虹邦皇家」大樓139坪辦公室、市值約1.4億元，南京東路洛碁大飯店整棟商辦、市值約20億元；高雄橋頭42.4公頃重劃地、市值約256億元，合計達數百億元。

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  • 糖協仁愛路二段辦公室位於豪宅「虹邦皇家」內。（記者黃佩君攝）

    糖協仁愛路二段辦公室位於豪宅「虹邦皇家」內。（記者黃佩君攝）

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