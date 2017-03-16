| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
Fed主席葉倫：升息反映經濟進展良好 聯準會升息後 美股收高
 首頁 > 財經

崇越受惠先進製程 年營收料增一成

2017-03-16

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體材料商崇越（5434）受惠晶圓代工客戶在先進製程投產增加與材料漲價效應，加上環保工程業務成長的帶動，今年營運將比去年成長，法人預估第一季將淡季不淡，單季營收可望較上季小幅增長，全年營收則年增10%以上。

崇越代理日商信越的光阻液、矽晶圓等半導體材料，去年受惠台積電（2330）的16奈米大量投產、中國晶圓廠也陸續投產，去年累計合併營收為226.27億元，年成長18.64%，創歷史新高，獲利將超越前年每股盈餘5.89元，可望達逾7元、獲利年增25%以上。

崇越日前公佈二月合併營收為18.17億元，較去年同期成長10.57%；崇越科技表示，二月份工作天數較少，但因中國客戶對先進製程仍持續放量，帶動晶圓成長動能，較去年同期增逾一成。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 崇越
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧西打醬燒肉
好營養✧地瓜麵疙瘩
電鍋菜✧黃金蒸鮮蝦
綿密紅豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：崇越受惠先進製程 年營收料增一成


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月16日‧星期四‧丁酉年二月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.