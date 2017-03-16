崇越受惠先進製程 年營收料增一成

2017-03-16

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體材料商崇越（5434）受惠晶圓代工客戶在先進製程投產增加與材料漲價效應，加上環保工程業務成長的帶動，今年營運將比去年成長，法人預估第一季將淡季不淡，單季營收可望較上季小幅增長，全年營收則年增10%以上。

崇越代理日商信越的光阻液、矽晶圓等半導體材料，去年受惠台積電（2330）的16奈米大量投產、中國晶圓廠也陸續投產，去年累計合併營收為226.27億元，年成長18.64%，創歷史新高，獲利將超越前年每股盈餘5.89元，可望達逾7元、獲利年增25%以上。

崇越日前公佈二月合併營收為18.17億元，較去年同期成長10.57%；崇越科技表示，二月份工作天數較少，但因中國客戶對先進製程仍持續放量，帶動晶圓成長動能，較去年同期增逾一成。