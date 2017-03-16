大宇資：現金充裕零負債 今年坐等收割
2017-03-16
去年底帳上現金2.5億
〔記者張慧雯／台北報導〕前年大宇資（6111）繳出亮麗成績單，但去年因適用國際會計制度，大宇資董事長凃俊光坦承「大概又會變虧損」，但也表示「去年還掉所有銀行貸款，目前負債是零，去年底帳上現金還有2.5億元，今年將會是收割的一年。」
凃俊光指出，受到國際會計制度認列方式改變，許多已落袋的授權金、預付金、分成等都還無法認列，金額高達2.4億元，此外，還有多款遊戲將授權到中國、東南亞等地，目前仍在洽談中，而今年將會推出至少6款遊戲，包括《幻璃鏡》、《軒轅劍》系列等，至於目前上檔的《仙劍奇俠》手遊，由於去年將行銷費用、製作成本等9000多萬元都轉銷，今年則是「坐等收割」。
至於主機遊戲方面，凃俊光表示，《軒轅劍6》主機遊戲3月23日上PS4，接下來將陸續開發《軒轅劍7》主機遊戲，預計2019年上暑假檔期；而VR與AR遊戲開發部分，他則指出，遊戲開發沒有問題，現在最大問題的是「商業模式」，如何獲利收錢，凃俊光認為，VR遊戲仍存有戴著裝置會頭昏的問題，比較起來AR恐怕比VR有前景。
法人則預估，大宇資資本額接近5億，目前在手的權利金、預付金已達2.4億元，換算每股稅後盈餘（EPS）的貢獻度就將近5元，加上推新遊戲挹注、新遊戲授權金等，扣掉必要的人事與營運成本，大宇資今年獲利看俏，至少從半個股本起跳。
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