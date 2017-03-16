宏達電賣上海廠房 Q1可望縮小虧損
2017-03-16
處分利益約6.67億
〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）第一季可望縮小虧損！宏達電重要子公司、100%持股的威宏電子（上海）處分上海土地及廠房，交易金額人民幣6.3億元，處分利益預計為人民幣1.47億元，約台幣6.67億元，以宏達電股本82.2億元計算，貢獻每股獲利0.81元，市場預期，最快第一季入帳。據了解，買家是地產開發商。
宏達電指出，目前產線集中於台灣桃園廠區，此次處分土地與廠房，並不影響公司產能及營運，而以公司各方面業務健全發展為最大目標，考量目前業務現狀及未來營運需求，將持續對帳上資產進行檢視。
宏達電表示，為提高營運效率，活化資產，決議處分子公司威宏電子（上海）有限公司土地與廠房。此次處分不影響現有的組織架構，人事安排及生產計畫。
市場人士指出，上海土地、廠房交易案若第一季入帳，可望符合公司所說的第一季虧損可望較去年第四季縮小。
宏達電智能手機暨物聯網事業部門總經理張嘉臨之前指出，預估第一季在HTC U系列手機帶動，虧損較去年第四季少。宏達電去年第四季每股虧損3.77元，去年全年每股虧損12.82元。
但宏達電昨日重訊也有但書指出，若上海市政府審批部門不核准此交易，視為不可抗力因素。
宏達電累計1至2月營收93.3億元，年減12.58%，年度旗艦機種HTC U對宏達電助益到底有多大？3月營收見真章。
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