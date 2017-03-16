INCJ擬收購部分股權╱東芝半導體標售 鴻海提前出局？

2017-03-16

日政府出招 防威脅國安者收購

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕路透週三引述消息報導，官民基金「日本產業革新機構（INCJ）」可能收購東芝（Toshiba）記憶體晶片部門的少數股權，此舉可有助於日本政府防止東芝把股權出售給威脅到國家安全的競購者。路透日前指出，台灣鴻海集團雖對東芝半導體業務有濃厚興趣，但由於鴻海和中國關係密切，不是東芝出售記憶晶片部門的首選對象。

鴻海和中關係密切 路透︰非東芝首選

最新消息指出，如果INCJ和一家競購者聯手合作，在收購東芝記憶體晶片部門的交易上就可獲得重要優勢，等於取得日本安倍政府放行的同意章；不過，INCJ可能投資東芝的討論仍處於非常早期階段，也可能會因為日本部分官員擔心遭批評以公共資金紓困企業，而無法有進一步發展。

INCJ發言人週三回應，該基金不會評論相關臆測。東芝也表示，不會對業務出售過程的具體情況發表評論。不過，東芝社長兼執行長綱川智週二指出，該公司在做決定時，將會把國家安全納入考量。

日本經濟產業大臣世耕弘成先前雖表示沒有救援東芝的計畫，但據消息人士指出，具有日本官方背景的日本政策投資銀行（DBJ）願在本案提供支持。日本經濟產業省是INCJ的監管機構。

知情人士近日表示，尖端晶片是機器人、人工智慧及網路設備的核心，日本政府擔憂東芝晶片領域的關鍵技術將會被轉移到中國，日相安倍晉三內閣正準備若必要的話，將使用日本外匯和外貿法規來控制招標。

目前傳出有意收購東芝半導體部門的競標者包括：美國威騰電子（WD）、美國DRAM（動態隨機存取記憶體）大廠美光科技（Micron）、南韓SK海力士（SK Hynix Inc）、台灣鴻海集團和台積電、私募基金貝恩資本（Bain Capital）等。威騰電子和東芝合作經營一家日本晶片廠，美光及海力士為東芝記憶體晶片的競爭對手。

根據路透，鴻海由於在中國設廠、加上日本政府不願技術被移轉到中國，不是東芝招標晶片業務的首選對象。東芝是僅次於南韓三星電子的全球第二大NAND（儲存型快閃記憶體）晶片生產商，正考慮出售多數或全部該晶片業務，為旗下美國西屋電氣彌補63億美元的資產減記。