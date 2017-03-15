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一例一休 3成企業減少加班

2017-03-15

〔記者黃邦平／台北報導〕人力資源業者調查，因應勞基法一例一休規定，約三成企業選擇減少加班、近兩成會增加人力，近六成仍在觀望或認為無影響。

人力資源業者「萬寶華」昨公布最新一季「全球就業展望調查」，近三成受訪台灣雇主估計今年第二季會增加人力、五％減少人力。至於如何因應一例一休，約三成企業將減少加班，只有近兩成企業會增加人力。

以行業別來看，唯一以增加人力應變的是批發與零售業；金融、保險與不動產業有八成表示不會有任何改變；工程建設礦產業受影響較深，但增補人力意願也最低、僅十六．五％，有四成五選擇減少加班，反映出雇主信心疲弱。

萬寶華台灣分公司人才派遣事業總經理葉朝蒂表示，大多數雇主以減少加班作為主要策略，對減低工時有一定助益，不過，雇主卻不見得有意願新聘人力，結果可能是間接加深了現有員工的工作強度；另外即使新聘人員，部分也是用派遣或兼職補充，未來還需觀察是否會衝擊現有薪資水準。

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  • 因應勞基法一例一休規定，約三成企業選擇減少加班。（資料照）

    因應勞基法一例一休規定，約三成企業選擇減少加班。（資料照）

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