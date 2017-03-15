工商團體︰經濟變政治問題
2017-03-15
〔記者羅倩宜／台北報導〕台北、新北、南投等縣市政府陸續出現對一例一休的反彈聲浪，但工商團體近期反而少談。工總秘書長蔡練生直言：「一例一休已從經濟問題變政治問題。」商總理事長賴正鎰說，最大爭議在沒彈性，工商界希望能彈性解釋加班工時，且加班費不能讓勞工看得到、卻吃不到，反而減少收入，應適度調整，才能讓勞資雙贏。
工總秘書長蔡練生表示，「從未有一個政策，像一例一休衝擊這麼大」；政府以為是勞資兩造問題，但影響是擴及全民。他說，物價上漲方興未艾，「政府找學者計算加班費對經濟占比，說影響不大，根本就是不懂經濟，閉門造車」。
工總解釋，上游的成本增加，會一層層反映給下游，到了消費者手上，就有加乘效果；以農產品來說，包裝材料、運輸公司的成本增加，都將反映在售價上。
台北市長柯文哲近期頻頻發言反對一例一休，讓工商界對他「好感度倍增」；蔡練生說，柯P比較「接地氣」，相形之下，政院發言人徐國勇還活在「雲端」。
商總理事長賴正鎰透露，政院近期將推出函釋，彈性解釋加班工時，「每月加班上限四十六小時，可能放寬以三個月或六個月計算」。賴表示，勞基新法最被詬病的其實是加班費，大家無法加班，收入減少，「但政府好像沒有要改」。
占全台企業家數九成以上的中小企業總會理事長林慧瑛和工總持同樣看法，表示從未看過一個法案，民間反彈如此強烈；「要嘛資方反對、要嘛勞方反對，現在是全民都反彈」。她直言：「一個立意良善的法令，卻演變成這樣，真的很可惜，希望函釋也好、修法也可，儘快調整。」
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