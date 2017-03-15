勞團：大可請立委提案修法

2017-03-15

〔記者黃邦平／台北報導〕南投縣長林明溱宣稱不執行勞基法一例一休新制；勞團認為，根本是漠視勞工權益，明顯違法，不排除檢舉縣長瀆職；如果縣市長覺得勞基法法令施行有困難，大可請當地選區的立委提案再修法，而去年國民黨籍立委提案更高標準的「週休二例」，豈不是更狠狠打臉林明溱。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯說，南投縣、花蓮縣都是觀光大縣，理論上一例一休應有助提升旅遊人數，當地觀光業都是獲利者，就業機會也會增加，如果縣長帶頭拒絕執法，根本是把勞工的權利視為無物，無法理解這些首長的想法。

孫友聯表示，縣市政府不執行法令百分之百違法，如果縣市長明確表達不執法，除了要譴責縣市首長，也不排除向監察院檢舉瀆職。