嘉屏縣：從寬彈性解釋 創造雙贏結局
〔地方中心／連線報導〕南投縣長對一例一休開出不想執法的第一槍，民進黨執政縣市首長雖都不以為然，認為立法院通過的法律，地方沒有權力說不要，但也呼籲中央應加強溝通、儘速統一解釋；嘉義縣、屏東縣則具體指出，各產業類型差異大，中央應增加執法彈性，大家才能調適。
綠營首長不挺嗆聲 籲速統一解釋
嘉義縣長張花冠建議，相關配套應從寬解釋、給予更多彈性，讓勞工想賺錢的多賺點錢，業主經營的業務量也能更大，才是最完美的結局。
屏東縣是農業大縣，屏縣勞工處長林德輝說，農產與食品加工業的淡旺季明顯，業者希望勞動部對一例一休的施行細則與函釋能考量產業特性，給予較多彈性。
林佳龍︰行政命令 可解部分問題
台中市、彰化縣、宜蘭縣則提到不排除修法。
台中市長林佳龍表示，基層確實有規定太僵硬、配套不足、缺乏彈性等意見，導致企業調度有困難、想加班的勞工被限制等問題；他指出，政府正在宣導政策與彙整意見，透過行政命令的解釋應可解決一部分問題，若真的無法解決，就透過修法。
魏明谷︰彙整各方意見 轉勞動部
彰化縣長魏明谷說，通過的法令就要遵守，縣府會彙整各方意見轉給勞動部，若相關施行細則、函釋仍無法令大家滿意，也會請立法院再做修正。
宜蘭代理縣長吳澤成指出，一例一休的問題在於彈性不夠，沒辦法適用各行業；中央已表示施行細則從解釋上可以解決的會盡量去做，不得已才修法，現階段地方能做的，就是盡量宣導、溝通。
陳菊︰勞動部有責南下溝通
高雄市長陳菊認為，一例一休造成勞資不少爭議，地方政府也多不瞭解，勞動部有責任南下溝通，減少執行障礙。
台南市長賴清德、嘉義市長涂醒哲、新竹市長林智堅及雲林縣政府則都強調，現仍為宣導期，除加強溝通外，也將各方意見向中央反映，相信會透過解釋等方式解決困難。
桃園市長鄭文燦呼籲勞動部要傾聽產業和勞工的聲音，把工時、加班及休假的計算標準與施行程序，更細緻的落實在不同產業。
林右昌︰應多關心微型企業
基隆市長林右昌除希望施行細則儘快出爐外，並呼籲應特別關心十人以下的微型企業。
澎湖縣長陳光復強調，蔡政府實施一例一休，是為了確保和提升勞工權益，但因產業狀況不同，希望中央在追求勞工權益的同時，也須顧及資方能負擔，求取平衡點，避免矯枉過正，導致雙輸。
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