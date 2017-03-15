林明溱︰快修三輸惡法 勿再閉門造車

2017-03-15

〔地方中心／連線報導〕一例一休爭議不休，南投縣長林明溱「研議南投縣能否不施行」一席話更凸顯爭議。林明溱昨表示，他並非與中央對抗，只是想凸顯此「三輸惡法」造成勞、資、消費者都不滿，希望各縣市首長都站出來促請中央趕快修法，中央不要再閉門造車。

藍營縣市長 多要求中央趕快修法

對林明溱的修法訴求，國民黨執政縣市多表支持；無黨籍的花蓮縣長傅崐萁更直指，「一例一休」應暫緩五年，待經濟成長夠穩定後再實施。

林明溱前天在縣務會議中，要求法制人員找出可以讓南投縣不施行一例一休的法令，並說如因不配合中央法規，「要被糾舉、記過都沒關係，只要不抓去關就好」。

他昨天指出，地方對一例一休的惡法怨聲載道，他已忍了三、四個月，但蔡英文總統及勞動部似乎未感受到民怨，各地方政府反映也都無效，他身為民選首長，才會站出來反映民意，望中央不要大權一把抓，有關勞工休假相關法令，應針對各行業不同特性，分門別類制定一個大原則後，再由勞、資雙方共同協議，或授權地方政府訂定自治條例，以較具彈性的方式處理。

傅崐萁︰暫緩五年 經濟穩再實施

傅崐萁也認為，在不景氣時推動一例一休，不只資方要提高三成以上的人事成本，勞工更可能要被迫長期休無薪假，連加班機會都沒有，明顯就是一個勞資雙殺、雙輸的政策；南投縣長只是說出「事實真相」！

苗縣︰LINE指示算加班 讓人困擾

苗栗縣長徐耀昌說，他願遵守中央政策，但確有窒礙難行之處，希望立法院能儘速修改不當法令；尤其下班後用LINE指示做事也算加班，一加就是四倍的支出，公部門也很困擾。另如特休假未休完需支付薪資，苗栗縣有一千一百多位臨時人員及工友，一年將近支出三千萬元，負擔沉重。

竹縣︰加班變少 外勞也受不了

台東縣長黃健庭表示，新制衝擊台東觀光旅遊業的發展，他和新北市長朱立倫、連江縣長劉增應都呼籲中央儘速討論，修訂更完善且可行的配套措施。

新竹縣勞工處指出，加班變少，連外勞都受不了，已有兩例製造業外勞要求轉介到有較多加班機會的工廠案例；縣長邱鏡淳說，將在週五的桃竹竹苗區域治理平台會議中提出相關問題，建請中央重視。

柯促快處理 免讓地方無所適從

台北市長柯文哲日前已多次反映一例一休「管太多」、搞到「天怒人怨」，讓地方很為難，他昨雖強調還是支持蔡政府的政策，但也說「企業界抱怨很多」，執行上有困難就要處理，「希望（中央）處理快一點」，「不要讓我們（地方政府）無所適從」。

金門縣長陳福海僅表示，一切依照中央法令，「該怎麼做就怎麼做」。