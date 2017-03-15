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弱勢盤整 台幣貶5分

2017-03-15

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率昨未受台股續漲激勵，反而是跟隨主要亞洲貨幣走軟，呈現弱勢盤整格局，終場貶值5分，以30.966元兌1美元作收，台北及元太外匯經紀公司總成交量為9.92億美元。

外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）現正召開為期兩天的聯邦公開市場委員會（FOMC），結果預計台灣時間週四清晨出爐，市場認為升息已成定局，並將關注Fed主席葉倫會後談話，以及FOMC對經濟和利率的最新預測。外匯交易員指出，外資昨買超台股87億元，資金未有明顯匯入跡象，銀行間交投也傾向保守、謹慎，導致新台幣多在既有區間內波動，靜待新的方向指引。

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  • 新台幣匯率昨未受台股續漲激勵，反跟隨主要亞洲貨幣走軟，呈現弱勢盤整格局。（資料照）

    新台幣匯率昨未受台股續漲激勵，反跟隨主要亞洲貨幣走軟，呈現弱勢盤整格局。（資料照）

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2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
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