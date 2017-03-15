台積董娘拚公益 號召企業當志工

2017-03-15

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電董事長夫人、同時也是台積電志工社社長張淑芬，昨出面分享台積電參與八仙塵暴、愛互聯整合醫院與社福機構照顧獨居老人、節能減碳與資源活化等經驗，她自認真正走上第一線，才知道社會需要與問題所在，她也希望藉機會號召更多的企業與更多力量，一起投入社會公益。

張淑芬於金融海嘯之後，受內部邀請擔任志工社社長，本來只是要她掛名而已，且志工社也沒費用，參與活動只能領300元車馬費，張淑芬卻投入其中，還幫志工社爭取到台積電每年給1000萬元的經費，動用各方資源參與活動，最受外界津津樂道的，就是八仙塵暴、高雄氣爆案，目前台積人參與志工社已增到7000多人。

分享志工社做法

張淑芬昨分享志工社獨到做法，例如八仙塵暴關懷專案，先經由公司內部「台積i公益」平台讓員工參與關懷燒燙傷者，約逾6000人在短短時間內就資助達1400多萬元，供應鏈與關係企業約15家公司也熱烈響應，共募到近2000萬元，此專案費用再透過與兒童燙傷基金會合作，捐助給傷患復健購置壓力衣與舉辦心理重建的營會活動。

張淑芬說，參與志工社以來，她拉很多朋友的基金會一起做公益，動用自己所有人情關係，但畢竟有限，感覺累了、做不動了，尤其東部偏鄉沒人情關係可動用，需要媒體協助，她期待號召更多的企業與更多力量一起投入社會公益。