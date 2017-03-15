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「小王爺」陳麗麗 驚傳腦溢血驟逝 涉建商行賄弊案 北市建管官員1收押1交保 最夯的債券基金理財術
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雙子星開發案 太極雙星負責人判1年

2017-03-15

〔記者項程鎮／台北報導〕台北市政府雙子星開發弊案纏訟4年，最高法院認定，太極雙星團隊負責人何岳儒為騙取標案權偽造文書，判處1年徒刑，金主程宏道則依違反公司法判刑10月、得易科罰金90萬元，全案確定。至於涉嫌收賄的前台北市議員賴素如，另案被高院判刑9年，上訴最高法院審理中。

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  • 檢調偵辦雙子星弊案，太極雙星負責人何岳儒偽造文書判一年。（資料照，記者簡榮豐攝）

    檢調偵辦雙子星弊案，太極雙星負責人何岳儒偽造文書判一年。（資料照，記者簡榮豐攝）

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相關關鍵字： 何岳儒 太極雙星弊案 程宏道 賴素如 雙子星弊案
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