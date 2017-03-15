台塑採購弊案 3人判賠9746萬

2017-03-15

〔記者王定傳／新北報導〕台塑集團總管理處前採購人員陳振偉，勾結日新貿易負責人王蕙蘭、龍德公司負責人陳帝君，以拉高報價、縮短詢價日等方式，得標並賺取價差，陳振偉5年來收取951萬元回扣，一審法院依偽造文書罪判刑6年8月；台塑海運等公司提出民事求償，新北地院再判3人應賠償總計9746萬餘元。

檢調調查，陳振偉從98年起擔任台塑集團總管理處採購主辦，依台塑集團規定，招標案多設網站讓廠商自行詢價、報價，按內規應公告28天。

判決指出，99年至103年間，陳振偉與陳帝君、王蕙蘭勾結，雙方合作拉高報價「灌水」，並刻意縮短詢價日數，最短只公告1天，讓其他有意價標的廠商來不及參與，網站即因詢價截止而關閉，王、陳因而輕鬆得標。

陳振偉為了讓報價合理，避免「獨家」報價出現，曾拿其他公司前案報價，存檔、修改內容後，偽造報價單「陪標」；一審法院判陳振偉6年8月徒刑，另依背信罪，判王蕙蘭與陳帝君2年與3年6個月徒刑。

刑事部分仍在高院審理中，台塑海運等公司另提民事求償，法官判陳振偉及王蕙蘭須賠償台塑海運等3家公司4936萬餘元，陳振偉與陳帝君須賠償4810萬餘元，合計9746萬餘元；可上訴。