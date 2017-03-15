法人買遠期外匯 須具專業知識及經驗

2017-03-15

〔記者王孟倫／台北報導〕國銀收傘！為避免重演人民幣TRF風暴，金管會昨天再祭出新規定，法人客戶向銀行買「衍生性金融商品」等，必須具有「專業金融知識」及「交易經驗」，這將許多中小企業的老闆娘擋在門外，不具購買資格；金管會強調，本措施給予一段緩衝期，預計10月才會上路。

人民幣TRF銷售爭議事件，不僅造成投資人慘賠，國銀也因銷售不當而必須賠償或和解，導致雙輸局面！金管會銀行局副局長莊琇媛表示，去年已調高專業法人客戶的資產資格，從5000萬元提高到1億元，提高風險承擔程度；接下來更通過新法規，以後，法人客戶不能隨便找人向銀行買遠期外匯，「這個人」必須具備充分金融商品專業知識、交易經驗。

此外，還得同意簽署其為專業投資人，一旦簽署後，未來不受金融消費保護法之保障。換言之，「衍生性金融商品」幾乎只能讓財務人員或具專業知識的主管購買，買了後，有爭議就不能再找國銀要求賠償。

規定衝擊國銀業務

不過，這些規定恐衝擊到國銀業務，因為很多中小企業規模很小，都是由公司老闆娘至銀行辦理購買，未來多數就不符資格。

莊琇媛強調，若不符條件者，未來法人客戶還是可以換人，況且，還有半年緩衝期可以因應，比如：到金融訓練教育機構上一些課程，來強化金融專業知識。