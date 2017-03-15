晶鑽行賄案 檢搜北市都發局
2017-03-15
〔記者陳慰慈、鍾泓良／綜合報導〕晶鑽建設涉嫌行賄雙北公務員案，新北地檢署發動第二波偵查，昨至台北市政府搜索台北市都發局專門委員黃建昌、建管處建照核發業務承辦人戴一貫的辦公室，及代辦跑照業者李勝輝住處等5地，並以貪污被告約談3人；據悉，黃、戴均否認收賄，檢方漏夜偵訊中。
台北市都發局副局長張剛維表示，都發局就涉案兩名同仁是否涉及行政責任部分，已先行檢討，也會配合新北地檢署偵辦案件。
晶鑽建設遭檢舉，於申請建案執照及土地重劃區案過程中，涉嫌行賄台北市與新北市公務員，檢廉辦案人員上月21日展開第一波行動，當時就曾搜索黃建昌、戴一貫及新北市地政局副局長王聖文住處，另至北市府、新北市府調閱相關卷證資料，並同步約談晶鑽建設實際負責人李嘉詳。不料王在搜索後6小時跳樓身亡，留下遺書自清未收錢，李則遭收押，讓此件貪瀆案更加受到外界矚目。
檢舉指稱，跑照業者李勝輝於99年間，涉於台北市內湖工業區新湖二路的建案申請相關執照過程中，擔任晶鑽建設白手套，以現金行賄當時是台北市建管處主任秘書的黃建昌與黃的下屬戴一貫，白手套再從中向建商收取「疏通費」。
收賄犯行恐不止一案
辦案人員指出，除晶鑽建設外，李勝輝還涉幫多家建商代辦跑照業務，懷疑黃、戴被指的收賄犯行恐不止內湖工業區一案，將全面清查兩人經手建案，並追查建商透過白手套行賄兩人，究竟是為換取「核照放水」還是「加速建照核發」，以釐清案情。
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