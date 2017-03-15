| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
「小王爺」陳麗麗 驚傳腦溢血驟逝 涉建商行賄弊案 北市建管官員1收押1交保 最夯的債券基金理財術
 首頁 > 財經

久大砸3.71億 收購2電商平台

2017-03-15

〔記者廖千瑩／台北報導〕久大資訊（3085）、數字科技（5287）昨暫停交易，並召開重大訊息說明會，久大資訊宣布以1.88億元收購數字科技旗下101原創T恤平台，同時以1.83億元收購拍手童裝51％股權，合計併購資金達3.71億元，數字科技預估6月股東會通過之後完成交割。

至於資金來源，久大去年股東會已通過分兩階段發行共4萬張的私募股，資金用來支應去年東京著衣及本次併購案。另外，久大將於3月23日召開臨時股東會，繼續通過發行2.9萬張私募，充實營運資金。

久大資訊跟數字科技昨在櫃買中心共同召開重大訊息說明會，數字科技總經理吳聰賢強調，出售101原創T恤是想更專注生活網路資訊平台，且此次出售僅針對101原創T恤。101原創T恤平台於2012年成立，直到2015年轉虧為盈，當年度獲利600萬元，2016年稅後盈餘1800多萬元。

久大去年才買下東京著衣，切入女性服飾電商，現在又買下童裝跟101原創T恤，久大資訊總經理凃靜婷表示，希望藉由收購101原創跟拍手童裝，能更充實久大電商品項的豐富度。

廣告
  • 久大資訊今天宣布收購101原創及拍手童裝。（記者廖千瑩攝）

    久大資訊今天宣布收購101原創及拍手童裝。（記者廖千瑩攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 101原創T恤 久大 拍手童裝 東京著衣
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧青醬烤雞腿
輕鬆煮✧高麗菜飯
開胃菜✧漬烤香蔥
這樣燙蝦更Ｑ彈！
轉寄

標題：久大砸3.71億 收購2電商平台


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.