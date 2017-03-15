久大砸3.71億 收購2電商平台

2017-03-15

〔記者廖千瑩／台北報導〕久大資訊（3085）、數字科技（5287）昨暫停交易，並召開重大訊息說明會，久大資訊宣布以1.88億元收購數字科技旗下101原創T恤平台，同時以1.83億元收購拍手童裝51％股權，合計併購資金達3.71億元，數字科技預估6月股東會通過之後完成交割。

至於資金來源，久大去年股東會已通過分兩階段發行共4萬張的私募股，資金用來支應去年東京著衣及本次併購案。另外，久大將於3月23日召開臨時股東會，繼續通過發行2.9萬張私募，充實營運資金。

久大資訊跟數字科技昨在櫃買中心共同召開重大訊息說明會，數字科技總經理吳聰賢強調，出售101原創T恤是想更專注生活網路資訊平台，且此次出售僅針對101原創T恤。101原創T恤平台於2012年成立，直到2015年轉虧為盈，當年度獲利600萬元，2016年稅後盈餘1800多萬元。

久大去年才買下東京著衣，切入女性服飾電商，現在又買下童裝跟101原創T恤，久大資訊總經理凃靜婷表示，希望藉由收購101原創跟拍手童裝，能更充實久大電商品項的豐富度。