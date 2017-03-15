久大砸3.71億 收購2電商平台
2017-03-15
〔記者廖千瑩／台北報導〕久大資訊（3085）、數字科技（5287）昨暫停交易，並召開重大訊息說明會，久大資訊宣布以1.88億元收購數字科技旗下101原創T恤平台，同時以1.83億元收購拍手童裝51％股權，合計併購資金達3.71億元，數字科技預估6月股東會通過之後完成交割。
至於資金來源，久大去年股東會已通過分兩階段發行共4萬張的私募股，資金用來支應去年東京著衣及本次併購案。另外，久大將於3月23日召開臨時股東會，繼續通過發行2.9萬張私募，充實營運資金。
久大資訊跟數字科技昨在櫃買中心共同召開重大訊息說明會，數字科技總經理吳聰賢強調，出售101原創T恤是想更專注生活網路資訊平台，且此次出售僅針對101原創T恤。101原創T恤平台於2012年成立，直到2015年轉虧為盈，當年度獲利600萬元，2016年稅後盈餘1800多萬元。
久大去年才買下東京著衣，切入女性服飾電商，現在又買下童裝跟101原創T恤，久大資訊總經理凃靜婷表示，希望藉由收購101原創跟拍手童裝，能更充實久大電商品項的豐富度。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 「小王爺」陳麗麗 驚傳腦溢血驟逝
- 馬被起訴重要關鍵 她在判決書翔實記下洩密過程
- 無四章一Q驗證 台南學校憂自種蔬菜不能吃
- 社論》馬英九陰影
- 川普女婿家族中資交易 國安影響難避嫌
- 倫敦，就要這樣玩！─英鎊下滑 遊英好時機
- 情人節鬧分手 「大姨媽」惹的禍
- 高美館《一個都不放過》懸疑大宅請君入甕
- 〈青澀年代〉當女孩 愛上女孩
- 馬王政爭不是因馬金體制！楊實秋：是金馬體制
- 司改會議》建置國家級鑑識中心 法部「堅定反對」
- 2度延長火併 達欣「驚破膽」聽牌
- 寬庭春夏美學 部落野性美
- 北屏普悠瑪增班 4月起每天往返各2班
- 辛辛那提POP 音樂讓電影更精采
- 呼麻歌手醜聞再一樁 女友控性愛施暴起訴
- 竹縣掃蕩私娼寮 先拆公有地違建
- 台鐵花東線 加開7折「紅眼專車」
- 馬被起訴 吳︰他像淨水池的魚 碰不得污染
- 搶救家中珍貴文史 台史博教撇步
- 美前副卿 阿米塔吉訪台
- 小檔案：清水地熱公園
- 從國小到高中 全國音樂賽奪特優
- 渴求公義… 林秀濤引聖經回應
- 重啟清水地熱露頭？ 林管處：暫不開放
- 《兩性專家》李昂︰控制體外射精有難度
- （專訪）「K2」池昌旭全裸幹架 羞稱「比我想像中更露骨」
- 《自由廣場》透視偽藥風波與健保藥價
- 〈家庭診療室〉男友平時很貼心 卻為小事爆粗口
- 馬王政爭衍生官司一串
- 要洪秀柱徹查！ 郝龍斌直指黨魁選舉有人作弊...
- 龍潭火警慘劇 議員促查67家長照中心
- 符環評承諾 彰縣籲台化另申請許可
- 統一新4棒 鄭鎧文猛打開轟
- 解偏鄉消防難題 水里、信義5聚落先募睦鄰隊
- 氣候打亂生長 東河香丁減產4成
- 拖吊車拋錨「卸貨」 違規人趁機搶走車
- 街友群聚桃園巨蛋 體育局被控處理態度散漫
- 老翁殺老翁 8刀索命自刎雙亡
- 《中英對照讀新聞》Landslide at Ethiopia garbage dump kills at least 50 衣索比亞垃圾場崩塌，至少50人慘死
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：久大砸3.71億 收購2電商平台
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分