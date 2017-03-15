去年Q4賺錢了 友訊終止連虧7季
2017-03-15
〔記者王憶紅／台北報導〕友訊（2332）連虧7季後，去年第四季終於轉虧為盈，單季每股獲利0.18元，這可說是前董事長宣明智離職前送給友訊的大禮，但全年仍虧損，每股稅後虧損1.5元。
另外，宣明智日前辭去董事長一職，友訊昨日董事會通過副董事長兼執行長蕭蕃接任董座，原先代表云瑋投資擔任董事長的宣明智，仍將以法人代表身分出任友訊董事。去年雖然持續虧損，不過，董事會仍決議拿資本公積發放每股0.3元股利。
友訊2016年營收229.22億元，年減13.9％，全年平均毛利率為26.2％，高於2015年平均25.7％水準；全年本業虧損8.55億元，但已較2015年本業虧損的15.87億元明顯縮小；2016年全年虧損9.54億元，每股虧損為1.5元。值得注意的是，第四季每股獲利0.18元。
友訊總經理魏美玲指出，2016年虧損主要是歐美客戶調整、營運商旺季不旺，加上整頓拉美市場；不過，去年減少歐美部分出貨，以及低毛利產品，使得毛利提升0.4％。而在營業費用大幅減少，包括美國、歐洲、拉美等市場都同步減少下，加上轉投資持股33.48％的明泰（3380）表現不錯，所以去年第四季單季轉虧為盈。
魏美玲說，友訊一直是一個非常創新的公司，RD持續投入很多，今年第二季、第三季還是會有很多新產品登場。
宣明智說，大家都不喜歡虧損，但友訊現在不僅要走出虧損，還要創造價值、重返榮耀，網通產業一直在推陳出新，一直都有機會，包括物聯網、5G等很多很新的東西都跑出來，其中的連結，就是網通廠很大的機會。
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