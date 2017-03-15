矽晶圓Q2再漲20% 環球晶、台勝科賺翻

2017-03-15

〔記者洪友芳／新竹報導〕繼矽晶圓價格第一季調漲成功之後，第二季矽晶圓合約價持續上漲，業界共識目標將上漲達20％。因貨源供不應求，客戶搶貨強強滾，供應商目前最頭痛的是分配產能的問題，法人預估矽晶圓變搶手貨，價格續漲，環球晶（6488）、台勝科（3532）、崇越（5434）等矽晶圓廠的營運都將受惠。

環球晶董事長徐秀蘭表示，過去多年，矽晶圓供給過剩，市場跌價凶，矽晶圓供應商多數賠錢賠到不敢再投資擴產，直到去年底市況改變，供應商感受到需求增加，今年第一季才成功調漲合約價，但漲幅有限，平均約10％；第二季需求明顯增加，漲幅也趨於明顯，部分產品漲幅可望超過兩位數。

分配產能 業者很頭疼

矽晶圓供應商指出，大客戶簽矽晶圓合約都採半年或一年，供貨也優先考量，但因貨源供不應求，中小型或新客戶搶貨強強滾，深怕旺季到來，無貨可測試或量產，紛紛強烈表示願意加價購買矽晶圓，造成貨源價格水漲船高。業界共識第二季上漲目標將達兩成，供應商表示，「最近很頭痛如何分配產能的問題」。

全球五大矽晶圓供應商包括日商信越半導體、勝高科技，台灣環球晶圓、德國Silitronic、南韓LG。其中，原本排名第6大的環球晶圓，今年正式併購SunEdison，一舉成為全球第三大矽晶圓供應商，月產能涵蓋12吋晶圓達75萬片、8吋晶圓100萬片、6吋及以下晶圓達83萬片，全球市占率躍升為17％；勝高與台塑集團合資的台勝科，目前8吋矽晶圓月產能達32萬片、12吋達28萬片。環球晶、台勝科等矽晶圓廠的產能利用率，均達滿載盛況。

逐季上漲 有錢買不到

市場調查機構均看好今年半導體業將年成長5％至7％，除了產業成長幅度較高之外，業界指出，中國大手筆投資晶圓廠，完工的晶圓廠進入試產或量產階段，對矽晶圓需求增加，但全球只有5家供應商，為了尋找可靠的產能，不惜加價一成以上爭取矽晶圓材料。台積電與國際大廠則持續推進先進製程，帶動多年只跌不漲的矽晶圓變成搶手貨，且有錢還買不到貨，逐季上漲可期。