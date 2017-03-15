《台股青紅燈》誰怕加稅？

2017-03-15

政府為了籌措長照財源，菸稅漲了，看來遺贈稅調漲也難以避免。對投資人而言，這些稅未必有切身關係，但是總免不了擔心資金是否外流，造成股市動能再度萎縮。

其實，遺贈稅縱使調漲，卻是採取分級制，最高稅率20％，受到影響的人只是極少數，而這些超級大戶匯往海外避稅成本，恐怕也和增加的稅金差不了多少。

何況現在有美國的肥咖條款，加上中國為了抑制資金外流，中國版的肥咖條款也上路了，讓台商幾乎無所逃於天地之間。大戶把海外資金匯回來都唯恐不及，誰還會把資金匯出去「找死」？

超級大戶已被逼到牆角，此時加稅似乎具有天時地利之便，股市也不虞資金外逃，可以安心了。但是加稅有天時、地利，卻未必有人和。川普的核心政策就是降稅，藉此吸引海外資金與企業回流，企業都未必賞光。反觀台灣，市場規模小，必須與全球競爭才能生存，一旦加稅，恐怕只會削弱競爭力。

此刻台股能否上萬點，並不重要；重要的是，過去由外資主導的台股浮沉，要能轉為內資帶動，那才是真正的台股價值重建。（多哥）