《台股青紅燈》誰怕加稅？
2017-03-15
政府為了籌措長照財源，菸稅漲了，看來遺贈稅調漲也難以避免。對投資人而言，這些稅未必有切身關係，但是總免不了擔心資金是否外流，造成股市動能再度萎縮。
其實，遺贈稅縱使調漲，卻是採取分級制，最高稅率20％，受到影響的人只是極少數，而這些超級大戶匯往海外避稅成本，恐怕也和增加的稅金差不了多少。
何況現在有美國的肥咖條款，加上中國為了抑制資金外流，中國版的肥咖條款也上路了，讓台商幾乎無所逃於天地之間。大戶把海外資金匯回來都唯恐不及，誰還會把資金匯出去「找死」？
超級大戶已被逼到牆角，此時加稅似乎具有天時地利之便，股市也不虞資金外逃，可以安心了。但是加稅有天時、地利，卻未必有人和。川普的核心政策就是降稅，藉此吸引海外資金與企業回流，企業都未必賞光。反觀台灣，市場規模小，必須與全球競爭才能生存，一旦加稅，恐怕只會削弱競爭力。
此刻台股能否上萬點，並不重要；重要的是，過去由外資主導的台股浮沉，要能轉為內資帶動，那才是真正的台股價值重建。（多哥）
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 《台股青紅燈》
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 「小王爺」陳麗麗 驚傳腦溢血驟逝
- 馬被起訴重要關鍵 她在判決書翔實記下洩密過程
- 無四章一Q驗證 台南學校憂自種蔬菜不能吃
- 社論》馬英九陰影
- 川普女婿家族中資交易 國安影響難避嫌
- 倫敦，就要這樣玩！─英鎊下滑 遊英好時機
- 情人節鬧分手 「大姨媽」惹的禍
- 高美館《一個都不放過》懸疑大宅請君入甕
- 〈青澀年代〉當女孩 愛上女孩
- 馬王政爭不是因馬金體制！楊實秋：是金馬體制
- 司改會議》建置國家級鑑識中心 法部「堅定反對」
- 2度延長火併 達欣「驚破膽」聽牌
- 寬庭春夏美學 部落野性美
- 北屏普悠瑪增班 4月起每天往返各2班
- 辛辛那提POP 音樂讓電影更精采
- 呼麻歌手醜聞再一樁 女友控性愛施暴起訴
- 竹縣掃蕩私娼寮 先拆公有地違建
- 台鐵花東線 加開7折「紅眼專車」
- 馬被起訴 吳︰他像淨水池的魚 碰不得污染
- 搶救家中珍貴文史 台史博教撇步
- 美前副卿 阿米塔吉訪台
- 小檔案：清水地熱公園
- 從國小到高中 全國音樂賽奪特優
- 渴求公義… 林秀濤引聖經回應
- 重啟清水地熱露頭？ 林管處：暫不開放
- 《兩性專家》李昂︰控制體外射精有難度
- （專訪）「K2」池昌旭全裸幹架 羞稱「比我想像中更露骨」
- 《自由廣場》透視偽藥風波與健保藥價
- 〈家庭診療室〉男友平時很貼心 卻為小事爆粗口
- 馬王政爭衍生官司一串
- 要洪秀柱徹查！ 郝龍斌直指黨魁選舉有人作弊...
- 龍潭火警慘劇 議員促查67家長照中心
- 符環評承諾 彰縣籲台化另申請許可
- 統一新4棒 鄭鎧文猛打開轟
- 解偏鄉消防難題 水里、信義5聚落先募睦鄰隊
- 氣候打亂生長 東河香丁減產4成
- 拖吊車拋錨「卸貨」 違規人趁機搶走車
- 街友群聚桃園巨蛋 體育局被控處理態度散漫
- 老翁殺老翁 8刀索命自刎雙亡
- 《中英對照讀新聞》Landslide at Ethiopia garbage dump kills at least 50 衣索比亞垃圾場崩塌，至少50人慘死
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：《台股青紅燈》誰怕加稅？
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分